So teuer wird Weihnachtsbäckerei im Winter

Hochsaison herrscht in den Wochen vor Weihnachten in den heimischen Bäckerstuben. Schon jetzt werden die ersten Vanillekipferln in den Ofen geschoben. Die Lust auf die süße Nascherei wird allerdings durch die gestiegenen Preise gebremst. Zwar ist man im Burgenland noch weg von den Preisen in Bad Ischl – wie berichtet, verlangt Konditor Philipp Zauner 70 Euro pro Kilo – die Teuerung schlägt aber auch hierzulande durch.