Kim Kardashian und Kylie Jenner im Style-Duell

Kim spendete heimlich für Organisation

Wie es heißt, habe Kim Kardashian zuletzt still und heimlich eine halbe Million Dollar an die Organisation Baby2Baby gespendet. „Gerechtigkeit hat für mich so viele Bedeutungen, aber letztendlich kommt es darauf an, was fair und richtig ist und was unsere Welt besser macht, insbesondere für unsere Kinder“, sagte sie in ihrer Dankesrede.