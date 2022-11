Riesige Öko-Katastrophe: Stummer Tod im Wasser

Dramatisches Beispiel: die Flussperlmuschel. Diese braucht die Kiemen der Bachforellen, um dort ihre Larven abzulegen. Weil die besonderen Salmoniden Fischottern und anderen Prädatoren zum Opfer gefallen sind, gilt „Margaritifera margaritifera“ - so ihr zoologischer Name - in vielen Gewässern des Wald- und Mühlviertels bereits als ausgestorben. Dabei hatten sich die Bestände bereits so weit erholt, dass das wundersame Muscherl bereits von der Roten Liste gestrichen werden konnte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Bachforelle selbst leidet zusätzlich darunter, dass sich ihre Biotope wegen der Erderwärmung erhitzen. Zwar versucht „Salmo trutta fario“ flussaufwärts in kühlere Bereiche ausweichen - doch irgendwann steht sie an.