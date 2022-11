Drei Ikonen träumen von der Krönung ihrer Karriere

Zuletzt ließ er offen, ob er auch 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein will: „Nur ich entscheide über meine Zukunft - niemand sonst.“ Fraglich scheint aber, ob er bis dahin leistungstechnisch mithalten kann. Schon jetzt spielt CR7 bei Manchester United kaum, droht ihm in Katar ein Platz auf der Ersatzbank? Davon will Ronaldo nichts hören, er ist darauf fokussiert, seine Karriere zu krönen: „Wir haben in Katar einen ganz großen Traum.“