„Mama, ich brauch‘ Geld“: Betrüger zockte Frau ab

Noch schnell zur nächsten Bank

Aufgrund der Dringlichkeit sollte die Frau noch am selben Tag per Express-Überweisung das Geld überweisen. Was sie leider auch tat. „Aufgrund der Uhrzeit, die Banken waren zu diesem Zeitpunkt nur mehr eine halbe Stunde geöffnet, wurde das Opfer zeitlich unter Druck gesetzt und es habe über das Vorhaben nicht weiter nachgedacht“, schildert die Polizei.