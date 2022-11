„Lumagica“ - Erleben Sie den magischen Lichterpark

In eine funkelnde Welt eintauchen

Tauchen Sie im „Lumagica - Der magische Lichterpark“ im Golfclub Murhof bei Frohnleiten für rund eineinhalb Stunden in eine funkelnde Welt ein, in der es mehr als 300 Lichtobjekte zu bestaunen gilt und entdecken Sie mit ihrer Familie und Freunden eine funkelnde Oase voller leuchtender und glitzernder Illuminationen.