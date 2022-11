Forscher nutzen „geniale“ Pilzhaut für Elektronik

Im Grunde sei der in dem Fachmagazin „Science Advances“ unter Federführung der Studien-Erstautoren Doris Danninger und Roland Pruckner beschriebene Ansatz eine „mehr oder weniger zufällige Entdeckung“ gewesen - „wie so oft in der Wissenschaft“, erläutert Martin Kaltenbrunner von der Abteilung Physik der Weichen Materie der Uni Linz. Das Thema „Pilze“ sei schon seit einiger Zeit im Fokus des Instituts, allerdings in anderen Zusammenhängen, wie etwa der Nutzung von Myzelium-Materialien als Styropor-Alternative zur Isolation in der Bauwirtschaft.