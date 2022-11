ÖTV-Frauen mit Kraus und Paszek gegen Lettland

Österreichs Tennis-Frauen treten mit Sinja Kraus und etwas überraschend Tamira Paszek im Einzel des Billie Jean King-Cups gegen Lettland an. Die ÖTV-Equipe spielt im Play-off am Freitag (12.45 Uhr) und Samstag (11 Uhr) im Multiversum in Schwechat um einen Platz in der Qualifikationsrunde 2023.