Vier Topklubs angeln nach wechselwilligen Depay

Alles eine Kostenfrage

Depay, der aktuell verletzt auf der Ersatzbank sitzt, kostet den finanziell schwachen Katalanen hingegen einiges an Gehalt, auf das sie wohl gut verzichten könnten. Mit einem Abschied würde der Verein sparen, während für den 28-Jährigen der Weg frei ist, bei den „Red Devils“ in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo zu treten oder bei den Spurs für mehr Breite in der Offensive zu sorgen.