Zwei Hunde attackieren Weinburgs Bürgermeister

Der rührige Pielachtaler SPÖ-Mandatar war gestern ins Gemeindeamt geeilt. „Ich lief gerade die Stiegen hinauf, als aus heiterem Himmel ein Schäferhund und ein Labrador auf mich zu rannten. Kurz zuvor habe ich meine Enkelin in den Kindergarten gebracht. Nicht auszudenken, wenn sie an meiner Hand gewesen wäre“, so Kalteis.