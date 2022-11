Ältester kanaanäischer Satz auf Läusekamm entdeckt

Eine rund 3700 Jahre alte Inschrift haben israelische Forscher auf einem Läusekamm aus Elfenbein entdeckt. Es handle sich dabei um den ältesten geschriebenen Satz in kanaanäisch (auch kanaanitischer) Sprache, der bisher in Israel gefunden wurde, teilte die Hebräische Universität Jerusalem (HU) am Mittwoch mit.