Gauner erbeuten mit „Polizei-Trick“ hohe Summe

Der Mann teilte der Frau am Telefon mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Weiters erkundigte er sich, wieviel Bargeld und Wertgegenstände die Frau zu Hause habe. Nachdem sie dem Täter darüber Auskunft erteilt hatte, wurde ihr mitgeteilt, dass sie so schnell wie möglich sämtliches Geld und die Wertsachen zusammenpacken und vor dem Haus deponieren soll. Dem kam die 77-Jährige nach.