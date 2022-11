Gregor Bloéb: Die Todsünden im Wandel der Zeit

Aus der Vergangenheit in die Gegenwart

Mit Franz Kranewitters „Die sieben Todsünden“ wurde 1981 der Reigen der Tiroler Volksschauspiele, die damals noch in Hall stattfanden, begründet. Bloéb spannte hier folgendermaßen den Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart: „Die Todsünden haben sich in der heutigen Zeit geändert. Geiz ist geil, Gier ist normal und wird da und dort sogar erwartet! Hochmut, Völlerei, Übermaß – das ist für den einen oder anderen schon ein Alltagsproblem, Magersucht gibt es, weil vieles zu viel wird. In Katar wird Energie aufgebracht, um die Temperatur bei den Spielen runter zu kühlen und bei uns erhält man den Klimabonus“.