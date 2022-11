Märtha Louise legt offizielle Aufgaben nieder

Die mit einem Schamanen verlobte norwegische Prinzessin Märtha Louise (51) wird bis auf Weiteres keine offiziellen Aufgaben des Königshauses mehr wahrnehmen. Damit wolle sie dazu beitragen, dass ihre eigenen Geschäftstätigkeiten und ihre Rolle am Hof deutlicher getrennt werden, teilte das norwegische Königshaus am Dienstag in Oslo mit. Jahrelang hatte es zuvor Wirbel um ihre Tätigkeit unter anderem als Engels-Kontakt gegeben. Auch ihr Verlobter wird in ihrer Heimat kritisiert.