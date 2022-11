AMC und Zoom bringen Videokonferenzen in Kinosäle

AMC, größter Kinobetreiber in den Vereinigten Staaten, und der Videokonferenzdienst Zoom haben eine ungewöhnliche Partnerschaft bekannt gegeben, um kleine und größere Gruppen an verschiedenen Orten gleichzeitig virtuell miteinander zu verbinden. Austragungsstätten sollen Kinos in bis zu 17 US-Städten sein.