KTM dank starkem Binder erstmals zweitbestes Team

„Ein massives Dankeschön an mein Team dafür, dass sie die ganze Saison auf mich geschaut und so hart für mich gekämpft haben“, sagte Binder. „Es war nicht einfach, wie die Dinge gelaufen sind, aber wir haben uns immer gefangen und unsere besten Leistungen am Sonntag gezeigt.“ In der Konstrukteurswertung holte KTM übrigens den vierten Rang. Der einzige Wermutstropfen für den bisher erfolgreichsten Südafrikaner in der Motorrad-WM? „Es hat wirklich an mir genagt, dass ich kein Rennen gewonnen habe. Es ist schon einige Jahre her, dass ich ein ganzes Jahr ohne Sieg abgeliefert habe.“