Asylberechtigte: Enorme Lücke bei Alphabetisierung

Online-Kursoffensive auch für Berufstätige

Um Zuwanderer orts- und zeitunabhängig zu unterstützen, stellt der ÖIF auf www.sprachportal.at eine breite Palette an täglichen Online-Deutschkursen für Einsteiger und auch für fortgeschrittene Deutschlernende zur Verfügung. Von Montag bis Freitag finden täglich Kurse auf den Sprachniveaus A1, A2, B1 und B2 statt, an denen man kostenfrei und ohne Anmeldung teilnehmen kann. Besonders an berufstätige Zuwanderer richten sich eigene berufsspezifische Online-Deutschkurse zu Gastronomie, Hotellerie und Tourismus sowie zum Lebensmittelhandel.