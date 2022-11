Tschechien: Neuer Name für Schick, Ledecka und Co.

Tschechien will bei internationalen Sportveranstaltungen künftig unter der neuen englischen Kurzbezeichnung „Czechia“ auftreten. Das entschied das Nationale Olympische Komitee, das nun das Internationale Olympische Komitee (IOC) um die Änderung in der Länder-Datenbank ersuchen wird. Das gab eine Sprecherin am Mittwoch in Prag bekannt.