Josef (52): „Ich habe viel zu lange abgewartet“

Jahrelang akzeptierte der Tischler aus dem Bezirk Schärding sein – gar nicht ungefährliches – Problem. „Es hat nicht so weh getan“, begründet er (zu) tapfer, warum er lange damit lebte. „Seine“ Hernie hatte sich aus einem Jahrzehnte alten Nabelbruch entwickelt. Vor Kurzem kam auch noch ein Abszess am Blinddarm hinzu, der ihm zu schaffen machte. Daher beschloss er: „Jetzt lass‘ ich den Bauchwandbruch operieren.“ Ein Spezialist musste her!