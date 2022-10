Kritik an Moskau wegen gestoppter Getreideexporte

Es sei „keine gemeinsame Vereinbarung über die Aus- und Einfahrtsbewegungen von Frachtschiffen am 30. Oktober“ erzielt worden, erklärte das internationale Koordinationszentrum für Getreideexporte in Istanbul in der Nacht auf Sonntag. Am Samstag hätten neun Frachter den Korridor im Schwarzen Meer passiert, „mehr als zehn weitere Schiffe“ stünden bereit, um ihn „in beide Richtungen“ zu durchqueren.