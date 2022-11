Brutale Lebendrupf ist in Polen weiterhin üblich

Ein viele Millionen US-Dollar schweres Geschäft

Schätzungen zufolge belief sich die weltweite Produktion von Daunen und Federn im Jahr 2020 auf rund 532.528 Tonnen, wobei China das größte Exportland ist: 70 Prozent (566 Mio. US$) aller Daunen- und Federprodukte kommen von ebenda. An zweiter Stelle steht Taiwan mit einem Exportvolumen von 165 Mio. USD. Polen ist der drittgrößte Exporteur von Daunen und Federn, mit einem Wert von 73,8 Mio. US$ im Jahr 2020. Die USA (72,8 Mio. US$) und Deutschland (67,7 Mio. US$) liegen auf den unrühmlichen Plätzen vier und fünf der weltweiten Rangliste der Daunenexporte.