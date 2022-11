„Ich traue den Salzburgern die Sensation zu!“

Alle Spiele im TV verfolgt

Die Spiele von Ulmer & Co. in der Champions League hat er allesamt verfolgt: „Ich habe mich schon bei der Auslosung gefreut, das sind genau jene Gegner, die sie sich jahrelang wünschten.“ Dass es sein Ex-Klub angesichts der starken Rivalen Chelsea und Milan in ein Finale am letzten Spieltag schaffte, „hat auch mich überrascht. Doch Salzburg hat bestimmt keine schlechten Karten, ich traue ihnen die Sensation zu.“