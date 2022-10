Salzburg reist mit Fan-Armada nach Mailand!

Jaissle hat bisher keine Erfahrungen mit dem italienischen Fußball-Tempel. „Ich habe es bisher nur von außen gesehen - sehr beeindruckend, sehr imposant. Umso schöner, dass ich am Mittwoch einen Gratiseintritt habe“, scherzte der 34-jährige Deutsche. Sich in der „Hammer-Gruppe“ mit Chelsea, Milan und Dinamo Zagreb ein Endspiel in Mailand erarbeitet zu haben, hätten seinem Team vor der ersten Partie nicht viele zugetraut. „Allein das ist schon eine riesige Leistung.“ Mit einem Punktgewinn wäre man sicher in der Zwischenrunde der Europa League.