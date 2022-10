Bales Nationalteam will nicht mehr Wales heißen

„Wir sind ganz klar Cymru“

Nach der WM 2022 in Katar will Wales deshalb auch nur noch als Cymru auflaufen. Wales-Geschäftsführer Noel Mooney erklärte bei der „BBC“: „Wir sind der Meinung, dass wir im Inland eindeutig Cymru genannt werden. So nennen wir unsere Nationalmannschaften. Wenn man sich unsere Website anschaut, wie wir über uns selbst sprechen, sind wir ganz klar Cymru. Auf internationaler Ebene haben wir das Gefühl, dass wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor uns haben.“