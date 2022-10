Bocelli adoptierte in der Ukraine verletzten Hund

Der italienische Startenor Andrea Bocelli hat in den vergangenen Tagen zwei Hunde adoptiert. Das eine Tier, „Jack“, stammt aus der Ukraine und ist durch die Bombenanschläge taub und mit gebrochenen Knochen zurückgeblieben. Der zweite Vierbeiner ist in Ägypten verletzt in eine Grube geworfen worden und wurde von der Familie Bocelli „Jolie“ genannt. Die beiden dürfen sich nun über ein glückliches, friedliches Zuhause freuen.