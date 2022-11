Letzter Wille: Ein Spezialsarg mit einer Mini Bar

Neben dem Friedhof ist sein Geschäft in der Waidhausenstraße in Penzing Heini Altbarts zweites Zuhause. Hier bewahrt er sein ganzes Repertoire, von den Blumen bis zu den Särgen, auf. „Die Blumen werden zweimal pro Woche frisch aus Holland geliefert“, erzählt Heini. Seine Angestellten verarbeiten diese dann zu prachtvollem Blumenschmuck. Gleich nebenan befindet sich der Sargschauraum. Die verschiedensten Modelle an Truhen befinden sich hier. Vom amerikanischen Sarg über einen aus Lerchen- oder Eichenholz, die Auswahl ist groß.