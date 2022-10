„Ultimative Naturbestattung“ in neuem Pilz-Sarg

Für Hendrikx sind Pilze die „größten Recycler der Natur“. Mehrere Hundert seiner Särge sind in seiner Heimat bereits eingesetzt worden, auch er selbst sieht seine ewige Ruhestätte wie jene, die nun auch hier in Wien-Simmering möglich ist. Noch stellt er in den Niederlanden die in der Donaumetropole verwendeten Exemplare her, die 990 Euro kosten, in Zukunft soll aber jeweils im Verwendungsland produziert werden.