Zu wild! Rowdy Pierre Gasly droht Rennsperre

Gespräch gesucht

Bis 2023 darf er sich kaum weiteren Fehltritte mehr leisten, erst dann werden die Punkte nämlich wieder gestrichen. „Offenbar sind sie (FIA, Anm.) im Moment nicht zufrieden mit dem, was ich tue, also werde ich eine Diskussion führen, um genau zu verstehen, was ich ändern muss“, zitiert „Speedweek.com“ Gasly, der die Strafen gegen sich so nicht stehen lassen will.