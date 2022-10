Hamilton: „Die Red Bulls waren einfach zu schnell“

So gut hatte Mercedes in sämtlichen Trainings für den Grand Prix von Mexiko ausgeschaut, das ganze Wochenende über war ein möglicher Sieg für die Fahrer „im Zeichen des Sterns“ in der Luft gehangen - und dann ist man letztlich doch chancenlos gewesen! Als Max Verstappen den Start für sich entschieden hatte, war das Rennen eigentlich entschieden. Mercedes-Ass Lewis Hamilton grübelte am Ende zwar über die richtige Reifenwahl, musste aber letztlich zugeben: „Die Red Bulls waren einfach zu schnell!“