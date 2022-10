Zu viel Freundschaft, zu wenig Professionalität?

In der Kritik stehen dabei nicht Xavis Coaching-Skills oder gar seine - schon gar nicht bestreitbaren - Verdienste als Spieler für seinen Herzensklub. J.M. Casanovas, ein angesehener Journalist der spanischen Plattform „SPORT“, stellt eher die Qualität von Xavis Trainerteam infrage. Der Co-Trainer: sein Bruder Oscar, „ein schöner Mensch, aber ohne Einfluss“, schreibt Casanovas. Dritter Trainer: Sergio Alegre, bisher Scout und Trainer in der dritten Liga, dort sogar abserviert. Der Fitnesstrainer: ein Jugendfreund Xavis, bisher „nur“ Fitnesscoach bei Avila. Die Analysten: bisher nur als Scouts für kaum namhafte Teams aktiv. Mangelt es Barca an Qualität und Professionalität im Trainerteam, also an der Outlinie? Ist Xavi (zu) allein, wenn es um tatsächliche Fußball-Expertise auf höchstem Niveau geht?