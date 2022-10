„Warte nur darauf, bis Saison endlich zu Ende ist“

Ob der schwierigen Situation werden sich die Wege zwischen Honda und Espargaro nach dem MotoGP-Finale in Valencia trennen. Der Spanier wird zu KTM zurückkehren und dort für Tech-3-GasGas an den Start gehen. Joan Mir wird hingegen ihn hingegen bei Honda ersetzen, nachdem Suzuki kommende Saison nicht mehr in der Motorrad-Königsklasse vertreten sein wird.