„Überspielt“: So erklärt Klopp die Liverpool-Krise

Meisterschaft, Champions League, FA Cup, Ligapokal - ein dichtes Programm für die Topteams in England. „Bei der Menge an Spielen, die wir haben, sind einige Spieler vielleicht ein bisschen überfordert. Man sieht, dass wir sehr gute Momente haben, wie in vielen Teilen des Spiels, aber insgesamt ist es nicht genug“, analysiert Klopp nach der 1:2-Heimniederlage gegen Leeds United.