Tiroler Lebensretter war erneut Geburtshelfer

In seinen 37 Jahren Einsatzjahren beim Roten Kreuz, 31 davon hauptberuflich, kann der Steinacher bereits auf eine Menge Einsätze und Erfahrungen zurückblicken. Dennoch wird er immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Obwohl, ganz neu war sein Einsatz in Obernberg in Tirol vor gut zwei Wochen auch wieder nicht, wie er erzählt.