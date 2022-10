Verbrennermotoren-Aus bei Pkw ab 2035: Richtig?

Österreich soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden, Tirol will ab 2050 energieautonom sein. Um das erklärte Ziel zu erreichen, muss vor allem der CO₂-Ausstoß reduziert werden - insbesondere im Verkehrssektor. Doch wie kann die individuelle Mobilität in Zukunft funktionieren, nachdem in der EU unlängst ein Verbot von Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren ab 2035 beschlossen wurde? Ist das Aus für die Verbrennermotoren die richtige Entscheidung? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!