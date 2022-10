Applegate: „Gehstöcke Teil neuer Normalität“

„War eine seltsame Reise“

Im August 2021 machte sie ebenfalls via Twitter ihre Krankheit publik. „Vor ein paar Monaten wurde bei mir MS diagnostiziert. Es war eine seltsame Reise. Aber ich habe so viel Unterstützung von Menschen bekommen, die ich kenne und die auch an dieser Krankheit leiden“, schrieb die Schauspielerin damals - und weiter: „Es war ein harter Weg. Aber wie wir alle wissen, geht der Weg immer weiter. Es sei denn, irgendein Arschloch blockiert ihn.“