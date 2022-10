Ein Traum geht für zwei Studenten in Erfüllung

Für die 30-jährige Alina Rostrán geht ein Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit ihrer Studienkollegin Blanca Delgadillo (27) bewarb sie sich für eine touristische Ausbildung in Salzburg . „Ich hätte mir nie gedacht, dass ich wirklich ankomme“, freut sich Rostrán. Beide werden nun in den kommenden Monaten an dem Institute of Tourism and Hotel Management (ITH) studieren. Dieser Lehrgang findet jährlich an der Tourismusschule Klessheim in Wals-Siezenheim statt. Und ermöglicht 30 Studenten aus aller Welt, sich fundiertes Wissen im Tourismus anzueignen.