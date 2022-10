Was die Bezirke mit dem Geldregen der Stadt machen

Eine Entlastung in Millionenhöhe für die Bezirke hat die Stadt nun vorgestellt. Aus dem Zentralbudget werden unter anderem die Stromkosten für Schulen, Kindergärten und die Amtshäuser übernommen. Auch Schulden für Bautätigkeiten werden erlassen. Dafür stellt die Stadt Wien den 23 Gemeindebezirke insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung. Mittel über die sie im wesentlichen frei verfügen können. Wir haben alle Bezirksvorsteher gefragt, was sie mit diesem Geld machen wollen. Das und viele weitere spannende Themen finden Sie heute in ihrer Kronenzeitung sowie auf krone.at/wien.