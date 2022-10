Stimmung nicht sooo schlecht | Mut und Hoffnung

Nur zu verständlich, wenn in Zeiten wie diesen angesichts multipler Krisen von Corona über Ukraine-Krieg bis hin zu explodierenden Preisen und möglichem Energienotstand viele Menschen auch in Österreich sorgenvoll in die Zukunft blicken. Und wenn nicht wenige jetzt schon der Mut verlässt. Aber am Nationalfeiertag nur Trübsal blasen? Nein! So berichten wir in der heutigen „Krone“ unter anderem über eine repräsentative Umfrage, wonach die Stimmung in Österreich gar nicht sooo schlecht ist wie oft vermutet. Knapp zwei Drittel der Landsleute sind demnach weiter grundsätzlich mit der eigenen Lebenssituation zufrieden. Mehr als die Hälfte bezeichnet sich sogar als glücklich. Doch andererseits ist es mit dem Optimismus für die kommenden Jahre nicht weit her. Österreich bewege sich in die falsche Richtung, meinen zwei Drittel. Wenn das nicht ein Auftrag an die Politik ist!