Bus-Chaos wurde „mit vereinten Kräften repariert“

„Schwierige Situation bereinigt“

Aber zumindest das Bus-Chaos im Wiener Umland scheint nun gelöst. Nicht weniger als fünf Partnerbetriebe sprangen per Notvergabe ein, um die Linien zu betreuen: Postbus, Dr. Richard, Blagus, Oberger und N-Bus kamen zum Zug. „Sie sind seit heute im Einsatz, die ersten Rückmeldungen aus der Region sind mehr als positiv“, ist VOR-Sprecher Georg Huemer die Erleichterung anzumerken. Ob es ein rechtliches Nachspiel geben wird und wie ein solches wohl ausgehen könnte, will er nicht beurteilen. Huemer: „Die schwierige Situation ist für die Fahrgäste im Bezirk Mödling bereinigt, das hatte in den vergangenen Tagen einfach Vorrang.“