Demo vor Landhaus: Jetzt gibt „Bus-Chefin“ Vollgas

„Erst als wir es im Griff hatten ...“

„Ja, wir sind anfangs im Chaos erstickt, weil auch wir am generellen Fahrermangel litten. Als wir es im Griff hatten, kam die Kündigung“, versteht Zuklin-Pollany den Schritt nicht. Sie sieht aber generelle Probleme in der Branche: „Die vorgegebenen Fahrpläne funktionieren nicht. Es wird nicht auf die Grundbedürfnisse der Lenker geachtet, die uns dadurch reihenweise weglaufen.“ Sie möchte nun in Ruhe überlegen, ob sie rechtliche Schritte gegen die Aufkündigung einleitet.