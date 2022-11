Alpine soll nun doch nicht rein elektrisch werden

Mit dem A110 E-ternité präsentiert Alpine in Paris eine elektrisch angetriebene Variante vom aktuellen A110, die mit 1,4 Tonnen Gewicht und 178 kW/242 PS aufzeigen soll, dass ein würdiger Nachfolger mit E-Antrieb machbar ist. „Wenn man den Chassis-Bau gut beherrscht und gute Kenntnisse in der elektrischen Antriebstechnik besitzt, glauben wir, dass man gute Sportfahrzeuge mit E-Antrieb bauen kann“, so Rossi. Deshalb, so der Franzose, wird Alpine den Nachfolger des A110 als Elektroauto bauen. Auch für den Hot Hatch auf Basis des neuen R5 und das C-Segment-SUV biete der E-Antrieb eine gute Basis.