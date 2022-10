„Mateschitz Teil der modernen Formel-1-Geschichte“

Kurz vor dem Qualifying in Austin äußerte sich auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff zum Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. „Er bleibt Teil der modernen Formel-1-Geschichte“, so der Wiener. Das Ableben des 78-Jährigen schockte am Samstag gegen 23 Uhr die gesamte Sportwelt.