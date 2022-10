Kein Stress! So „eifrig“ wärmt Barcas Pique auf

Tatsächlich scheint Pique mit seiner eigenen Energie behutsam zu haushalten. Nur kein Stress, nichts überstürzen, scheint dabei sein Motto sein. Was diverse Social-Media-Nutzer auf die Palme bringt, macht gerade eben dort die virale Runde. Piquet lehnt an der Corner-Fahne; Pique dehnt; Piquet trabt dazwischen ein wenig; dann steht Piquet wieder und beobachtet das Spielgeschehen. Wirklich akuter Atemnot scheint er während seines Aufwärmprogrammes selten ausgesetzt zu sein. Diesen Schluss legt jedenfalls ein Zeitraffer-Video des Twitter-Users „CarraUtgés“ nahe. Es zeigt einen Zusammenschnitt des eher halbherzigen Warm-up-Programms powered by Pique.