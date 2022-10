So können Sie am Sonntag den Marathon umkurven

Auf der Voest-Autobahnbrücke startet der Marathon, weshalb die A7 ab 4 Uhr in der Früh bis 12 Uhr Mittag gesperrt sein wird. Konkret gelten die Absperrungen in Richtung Freitstadt ab der Anschlussstelle Prinz-Eugen-Straße und in Fahrtrichtung A1 ab Dornach. Autolenker können über die Abfahrt Voest und die Steyregger Brücke weiter zur Mauthausener Straße zur Linzer Stadtgrenze und über die B125 zur Anschlussstelle Treffling fahren - und umgekehrt. Während die Nibelungenbrücke dank eines Gegenverkehrsbereichs, welchen es auch in der Leonfeldnerstraße und in der Dauphinestraße durchgehend in beide Richtungen befahrbar ist, wird die Wiener Straße nördlich der Lunzerstraße stadteinwärts bis Mittag gesperrt, die Umleitung führt über die Lunzerstraße zur Ebelsberger Umfahrung.