Van der Bellen meldet sich zu Wort: Ist das gut?

Heftige Turbulenzen erschüttern derzeit die heimische Politik, die ÖVP und ihre (Ex-)Funktionäre kommen nicht aus den Schlagzeilen. Am Donnerstag hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid hinsichtlich der Korruptionsvorwürfe zu Wort gemeldet. Was hält die „Krone“-Community von seiner Rede? Finden Sie es gut, dass Van der Bellen hierzu Stellung bezieht? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!