Nach Ammoniak-Austritt: Caps bald wieder daheim

Die Vienna Capitals können aller Voraussicht nach ab Anfang November wieder Heimspiele in Wien-Kagran bestreiten. Nach nächtelanger intensiver Arbeit sei der technische Defekt am Kühlsystem in der STEFFL Arena behoben worden, gab der Eishockey-Club am Donnerstag bekannt. Eine sichere Inbetriebnahme der Anlage sei gewährleistet. Ihr Heim-Comeback sollen die Caps, die zuletzt das Heimrecht tauschen mussten, am 1. November gegen die Graz 99ers geben.