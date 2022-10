Bollwerk Niklasdorf schließt die Disco-Tür

„Alles hat seine Zeit. Für uns ist die Zeit gekommen, dass wir aufhören.“ Diese Worte richtet Bollwerk-Betreiber Martin Fritz via Social Media an seine Fans. Nach 23 Jahren ist offenbar endgültig Schluss mit Disco und Party in Niklasdorf. Bevor das passiert, soll aber noch einmal kräftig gefeiert werden: und zwar am 5. November bei einer Closing Party.