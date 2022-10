Baukran umgestürzt: Kürzlich waren noch Gäste da

Schaden wird rasch behoben, Saison nicht in Gefahr

Wie geht es nun weiter? Der Kran wurde bereits Mittwochfrüh geborgen, es geht zügig voran: „Wir sind zuversichtlich, dass der Schaden bald behoben ist und wir ganz normal am 15. Dezember in die Wintersaison starten können. Man kann also ganz normal bei uns buchen, die Saison ist nicht in Gefahr!“