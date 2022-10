Ryanair verspottet Ex-Bayern-Torjäger Lewandowski

„Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen!“ So alt diese Weisheit auch sein mag, so zeitlos ist sie - das muss dieser Tage auch Robert Lewandowski feststellen! Denn auch wenn der Barcelona-Stürmer am Montag bei der „Ballon d‘Or“-Gala in Paris die „Gerd Müller Trophäe“ für den besten Stürmer der Vorsaison erhielt, die Niederlage von Barca gegen Real Madrid ließen Ryanair gegen den Polen sticheln ...