Neue FPÖ-Spitze: „Nur mehr eine kleine Handkassa“

Im Zentrum des FPÖ-Stadtparteitags steht der Finanzbericht, der den Delegierten in „verständlicher Form“ - darauf legt Claudia Schönbacher Wert - präsentiert wird. „Wir wollen so aufrichtig wie möglich sein. Meine Aufgabe dabei war die Erhebung und Zusammenfassung der Inhalte“, so die neue Obfrau, die heute gewählt wird, zur „Krone“.